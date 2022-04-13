МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Россия неизбежно столкнется с рядом сложностей при перенаправлении экспорта нефти и нефтепродуктов с рынка Европы в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР), поделился мнением с РИА Новости президент Института энергетики и финансов (ИЭФ), главный директор по экономическому направлению Марсель Салихов. Цены на нефть закрылись на максимуме за неделю

"При изменении потоков поставок возникнут неизбежные сложности из-за ограниченной пропускной способности ВСТО (трубопроводная система "Восточная Сибирь — Тихий океан" — ред.) и существенного удорожания фрахта при транспортировке из портов в европейской части России. Перенаправление поставок российской нефти из Европы в АТР приведет к удвоению среднего времени доставки, что увеличит потребность в танкерах", — рассказал Салихов.

"Перенаправление экспортных поставок российских нефтепродуктов на азиатские рынки решить намного труднее, поскольку большинство российских НПЗ расположены в европейской части России, и ключевые нефтепродуктопроводы нацелены на европейский рынок", — добавил он.

Страны Запада в ответ на спецоперацию России на Украине ввели ряд антироссийских санкций, среди которых отказ Евросоюза с августа 2022 года от импорта российского угля. Импорт нефти и газа из РФ пока ограничения ЕС не затрагивают, однако периодически европейские политики выступают с подобными призывами. Эмбарго на поставки российских энергоносителей уже ввели США.

Россия при этом говорит, что сможет перенаправить свои поставки на альтернативные рынки, например, в Азию.

СКОЛЬКО И КУДА?

По оценке Салихова, в январе-феврале экспорт сырой нефти из России составил около 5 миллионов баррелей в сутки, из них около 2,5 миллиона приходилось на Европу. При этом 0,7-0,8 миллиона баррелей в сутки нефти идет по магистральной трубопроводной системе "Дружба", поставки по которой физически нельзя перенаправить в другие регионы, отмечает эксперт.

"Таким образом, около половины экспорта сырой нефти из России приходится на Европу. В европейском импорте сырой нефти доля России составляет около 25%. С учетом нефтепродуктов, доля России в европейском импорте нефти и нефтепродуктов составляет около 30%", — говорит он.

При этом основным потребителем, которому РФ теоретически может перенаправить объемы жидких углеводородов с рынков Европы и США, является Китай. "С точки зрения качественных характеристик, российская нефть хорошо подходит для НПЗ Китая и теоретически способна вытеснить до 3 миллионов баррелей в сутки среднесернистой нефти аналогичного качества, импортируемой Китаем из других стран", — отмечает эксперт.

Другой альтернативой, говорит Салихов, выступает Индия, которая в марте уже увеличивала покупки российской нефти с дисконтом и на условиях поставки CIF, в соответствии с которыми продавец оплачивает доставку товара в порт, страхование, погрузку и фрахт судна. Также предполагается проведение взаиморасчетов двух стран в национальных валютах.

ПРОБЛЕМА ЛОГИСТИКИ

По мнению Салихова, однако, решать логистические проблемы с помощью строительства новых нефтепроводов в случае переориентации экспорта с Запада на Восток вряд ли целесообразно, так как это займет много времени.

"В настоящее время более целесообразно расширение собственного танкерного флота и расширение мощностей портов. В будущем возможно более активное использование Северного морского пути для поставки нефти азиатским покупателям", — считает он.

Недостаточное количество танкеров является проблемой для переконфигурации экспорта. "Российский флот способен самостоятельно обеспечивать только 33% морских перевозок российской нефти и нефтепродуктов. Российские танкеры в большей степени подходят для перевозок сырой нефти, а для нефтепродуктов собственный флот может обеспечить перевозку только 17% от общего объема их экспорта", — заключает Салихов.