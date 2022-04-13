МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 8 апреля, выросли на 9,4 миллиона баррелей, или на 2,3% — до 421,8 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны. Европейцы переходят на дешевый американский сыр из-за нехватки молока

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста показателя только на 0,9 миллиона баррелей.

При этом стратегический резерв нефти в стране сократился на 3,9 миллиона баррелей, или на 0,7%, — до 560,7 миллиона баррелей, добавляет министерство. Показатель стал минимальным с марта 2002 года. А запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за отчетный период выросли до 26,3 миллиона с 25,9 миллиона баррелей.

Кроме того, запасы бензина в США за неделю упали на 3,6 миллиона баррелей (на 1,5%), до 233,1 миллиона баррелей. Аналитики ожидали уменьшения только на 0,4 миллиона баррелей.

Запасы дистиллятов снизились на 2,9 миллиона баррелей (на 2,5%) и составили 111,4 миллиона баррелей. Прогнозировалось их снижение на 0,5 миллиона баррелей.

ДОБЫЧА НЕФТИ

Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 8 апреля, не изменилась по отношению к уровню предыдущей, оставшись на уровне в 11,8 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 11,725 миллиона баррелей в сутки.

Точные данные по добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По предварительным данным, добыча нефти в феврале составила 11,53 миллиона баррелей в сутки, в марте — 11,67 миллиона, а за весь прошлый год — в среднем 11,19 миллиона баррелей в сутки.

Минэнерго США 12 апреля понизило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года до 12,01 миллиона баррелей, а на следующий год — до 12,95 миллиона баррелей в сутки.