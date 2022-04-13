МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Рост мировых цен на нефть ускорился более чем до 1,5% после публикации статданных минэнерго США о запасах этого сырья в стране, свидетельствуют данные торгов. Швейцария запретила импорт угля, древесины и водки из России

По состоянию на 17.44 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 1,78%, до 106,5 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 1,51%, до 102,12 доллара. До публикации статистики рост котировок составлял примерно 0,8%.

Рост цен на нефть резко ускорился после публикации еженедельной статистики минэнерго США. Несмотря на то, что коммерческие запасы в стране за минувшую неделю выросли на 9,4 миллиона баррелей вместо ожидаемых 0,9 миллиона баррелей, инвесторы с оптимизмом восприняли данные по стратегическому запасу.

Стратегические запасы нефти в США упали за минувшую неделю на 0,7%, до 560,7 миллиона баррелей. Показатель стал минимальным с марта 2002 года.

Запасы нефтепродуктов также сократились: бензина — на 3,6 миллиона баррелей против прогноза падения на 0,4 миллиона, а дистиллятов — на 2,9 миллиона баррелей, хотя прогнозировалось их снижение лишь на 0,5 миллиона баррелей.