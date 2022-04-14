МОСКВА, 14 апр — Dow Jones/ПРАЙМ. Котировки нефти в среду выросли по итогам торгов почти на 4%, после того, как президент России Владимир Путин заявил о намерении продолжать военную операцию на Украине. Рост цен на нефть ускорился после публикации данных минэнерго США

Нефть продолжила дорожать, хотя Минэнерго США сообщило о значительном увеличении коммерческих запасов нефти в стране на отчетной неделе. Между тем запасы бензина и дистиллятов сократились.

ЦЕНОВАЯ ДИНАМИКА

Майские фьючерсы на нефть WTI выросли на 3,65 доллара, или 3,6%, по 104,25 доллара за баррель.

Июньские фьючерсы на нефть Brent выросли в цене на 4,14 доллара, или 4%, до 108,78 доллара за баррель.

Майские фьючерсы на бензин подорожали на 4,4% до 3,291 доллара за галлон, а майские контракты на печное топливо прибавили 7,3% до 3,718 доллара за галлон.

Майские фьючерсы на природный газ выросли почти на 4,8% до 6,997 доллара за млн БТЕ.

РЫНОЧНЫЕ ДРАЙВЕРЫ

Во вторник Путин заявил, что у России "не было выбора", кроме как начать военную спецоперацию на Украине, и пообещал, что она будет продолжаться до полного завершения и достижения изначально поставленных целей.

Производство нефти и газового конденсата в России по состоянию на понедельник упало ниже 10

“Россия, вероятно, все еще не решила логистические проблемы, возникшие из-за санкций. Между тем инвесторам стоит учитывать, насколько разрушительными оказались санкции, введенные против нефтяных отраслей Ирана и Венесуэлы, где добыча сократилась в 2-4 раза с пиков, достигнутых до введения эмбарго”, — отметил Алекс Купцикевич, старший рыночный аналитик FxPro.

Между тем реализация нефти из стратегических резервов США и союзных стран поможет восполнить потерю предложения из России, которое было утрачено после начала спецоперации в Украине. Об этом говорится в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (IEA), опубликованном в среду. По оценкам агентства, к следующему месяцу с мировых рынков может исчезнуть до 3 млн баррелей российской нефти в день.

В агентстве понизили прогноз по мировому спросу на нефть в 2022 году на 260 000 баррелей в день из-за локдауна в Шанхае, где проживает 25 млн человек. По оценкам IEA, спрос в этом году может составить 99,4 млн баррелей в день.

Между тем администрация Джо Байдена планирует разрешить продажу бензина с добавлением 15% этанола (Е15). По данным Белого дома, эти меры позволят снизить цену на бензин в среднем на 10 центов за галлон.

Цены на бензин могут немного снизиться, однако топливо с большим добавлением этанола выделяет меньше энергии, отмечает Фил Флинн, старший аналитик Price Futures Group. С точки зрения экономии, выгода от использования бензина Е15 будет незначительной, говорит эксперт.

ДАННЫЕ ПО ЗАПАСАМ

Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США в среду сообщило об увеличении коммерческих запасов нефти в стране на неделе 2-8 апреля на 9,4 млн баррелей. Столь значительный рост запасов произошел на фоне сокращения стратегических нефтяных резервов США на 3,9 млн баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем предполагали, что запасы выросли на 300 000 баррелей. Американский институт нефти (API) во вторник сообщил об увеличении запасов нефти в США на 7,8 млн баррелей, согласно источникам.

EIA также сообщило о сокращении запасов бензина и дистиллятов на 3,6 млн баррелей и 2,9 млн баррелей соответственно. Аналитики полагали, что запасы бензина снизились на 0,8 млн баррелей, а запасы дистиллятов – на 1,5 млн баррелей.

Запасы нефти в терминале Кушинга (штат Оклахома) на отчетной неделе выросли на 400 000 баррелей, согласно данным ведомства.

— Авторы Myra P. Saefong, myra.saefong@wsj.com и William Watts; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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