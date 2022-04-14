МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Крупные мировые нефтетрейдеры, в том числе компания Trafigura, планируют сократить закупки российской нефти уже с 15 мая, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. Глава Минэнерго допустил значительное повышение цен на нефть

Отмечается, что "крупный покупатель российской нефти" сингапурский нефтетрейдер Trafigura заявил агентству о намерении полностью соблюдать все введенные против РФ санкции. "Мы ожидаем, что наши объемы торгов будут еще больше сокращены с 15 мая", — заявили в компании.

В то же время крупнейший в мире независимый нефтетрейдер Vitol Group заявил агентству, что "значительно сократит (закупки нефти РФ — ред.) во втором квартале по мере сокращения текущих контрактных обязательств", при этом отказавшись давать комментарии по конкретной дате — 15 мая.

Как пишет агентство, нефтетрейдеры "стремятся соблюдать формулировки существующих санкций ЕС, которые были направлены на ограничение доступа России к международной финансовой системе".

В среду агентство Блумберг передавало, что швейцарско-нидерландская Vitol Group намерена к концу года полностью прекратить торговлю нефтью и нефтепродуктами из России.

В начале марта трейдер Trafigura сообщил о заморозке своих инвестиций в России, а также начал рассматривать варианты в отношении своей доли в проекте "Восток Ойл", реализуемом "Роснефтью".

Еврокомиссия сообщала, что продолжит совместно с внешнеполитической службой ЕС работу над новыми санкциями в отношении России, включая импорт нефти. Совет ЕС 8 апреля утвердил пятый по счету пакет санкций против России в связи с ситуацией на Украине. Он предусматривает запрет на импорт российского угля, начиная с августа 2022 года, однако не затрагивает нефть и газ.