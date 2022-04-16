МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман провели телефонный разговор, в ходе которого была дана положительная оценка совместной работе стран в рамках ОПЕК+, рассказали в пресс-службе Кремля. Эксперт объяснил, как Россия может решить проблемы с экспортом нефти

Отмечается, что сотрудничество двух государств в этом формате направлено на обеспечение стабильности мирового рынка нефти.

Кроме того, были затронуты актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в частности в торгово-экономической области. Лидеры подтвердили намерение продолжать развитие взаимовыгодных связей между Россией и Саудовской Аравией.