Путин и саудовский принц оценили совместную работу в формате ОПЕК+
Президент РФ Путин и саудовский принц бен Салман положительно оценили сотрудничество в рамках ОПЕК+
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МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман провели телефонный разговор, в ходе которого была дана положительная оценка совместной работе стран в рамках ОПЕК+, рассказали в пресс-службе Кремля.
Отмечается, что сотрудничество двух государств в этом формате направлено на обеспечение стабильности мирового рынка нефти.
Кроме того, были затронуты актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в частности в торгово-экономической области. Лидеры подтвердили намерение продолжать развитие взаимовыгодных связей между Россией и Саудовской Аравией.
https://1prime.ru/oil/20220416/836681225.html
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