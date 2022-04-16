КАИР, 16 апр — ПРАЙМ. Багдад подвергся давлению с целью увеличения добычи нефти вне договоренностей ОПЕК, заявил в субботу министр нефти Ирака Ихсан Абдул Джаббар. Эксперт объяснил, как Россия может решить проблемы с экспортом нефти

"Мы подверглись давлению для того, чтобы увеличить добычу нефти за пределами (договоренностей) ОПЕК", — заявил министр в интервью телеканалу "Аль-Арабия", не раскрыв сторону, которая добивалась от Багдада увеличения добычи нефти.

По его словам, ОПЕК обязуется обеспечивать поставки сырой нефти для восполнения любого ее дефицита.

ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса. Условия соглашения неоднократно корректировались, а с августа 2021 года альянс ежемесячно увеличивал производство на 400 тысяч баррелей в сутки. На март ограничения ОПЕК+ составляют 2,56 миллиона баррелей в сутки, на апрель — 2,16 миллиона. Путин и саудовский принц оценили совместную работу в формате ОПЕК+

Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки. При этом с мая 2022 года согласовано повышение базы сокращения добычи нефти для России, Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирака и Кувейта. Для России и Саудовской Аравии она поднимется до 11,5 миллиона баррелей в сутки. Из-за изменения базы отсчета с мая ежемесячный рост добычи по плану теперь составляет не 400 тысяч, а 432 тысячи баррелей в сутки.

Согласно приведенным в субботу данным министерства нефти Ирака, экспорт иракской нефти в марте принес стране рекордную за 50 лет сумму — 11 миллиардов долларов, объем нефтедобычи превысил 100 миллионов баррелей.