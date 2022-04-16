МЕХИКО, 16 апр — ПРАЙМ. Работа крупнейшего в стране и регионе нефтеперерабатывающего комплекса компании Pemex в Салина-Крусе, штат Оахака, полностью остановлена из-за продолжающегося с пятницы пожара в одном из резервуаров с бензином, сообщила радиостанция Formula.

"Пожар, который начался вчера днем ​​на нефтеперерабатывающем заводе Petroleros Mexicanos (Pemex) "Антонио Довали Хайме" в порту Салина-Крус, возобновился утром в субботу, поэтому работу предприятия пришлось остановить", — говорится в материале на сайте радиостанции.

Служба гражданской защиты Оахаки сообщила в своем блоге, что на территории комплекса задействованы внутренние протоколы безопасности Pemex, доступ посторонних на территорию комплекса запрещен.

Открытое горение продолжается в вертикальном резервуаре с бензином емкостью 100 тысяч баррелей. По информации СМИ, пожарные заняты охлаждением соседних резервуаров, чтобы на них не распространился огонь.

НПЗ Pemex в Салина-Крусе является крупнейшим переработчиком нефти в стране с производственной мощностью 360 тысяч баррелей в сутки.