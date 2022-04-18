МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром растут на опасениях дефицита этого сырья на рынке, свидетельствуют данные торгов. Два порта в Ливии останавливают отгрузку нефти

По состоянию на 8.55 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,32% — до 112,07 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 0,3%, до 106,69 доллара.

Росту цен, в частности, способствуют перебои с поставками из Ливии. Как сообщает агентство Блумберг, два ливийских порта были вынуждены прекратить отгрузку нефти на фоне протестов против премьер-министра Абделя Хамида Дбейбы, а на месторождении El Feel производительностью 65 тысяч баррелей в день остановлена добыча.

Кроме того, опасениям дефицита "черного золота" по-прежнему способствует напряженная ситуация вокруг Украины и возможность новых антироссийских санкций.

За предыдущую рабочую неделю нефть марки Brent на этом фоне подорожала на 9,63%, а WTI – на 9,32%.