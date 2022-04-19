МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Если будет введено эмбарго на поставки в Евросоюз российской нефти, трейдеры все равно будут ее закупать, но начнут "маскировать" поставки из России под что-то другое, заявил в интервью радио Sputnik заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. Нефть дорожает на ожиданиях сокращения предложения на рынке

"Идея введения запрета на поставку российской нефти в Евросоюз — это чистой воды идиотизм, потому что и у России, и у Европы будут проблемы от этого. Но если это произойдет, то компании, которые поставляют нефть на европейский рынок, будут парировать этот идиотизм. Они начнут усиленно делать вид, что поставляют не российскую нефть, хотя на самом деле это будет она. То есть нефть из России начнут маскировать под нефть иных марок", — объяснил эксперт.

По его мнению, основным способом "маскировки" может стать смешивание российской нефти с другими сортами.

"Как правило, европейским нефтеперерабатывающим заводам нужна нефть с определенными химико-физическими характеристиками. Вы можете получить эти характеристики, допустим, смешав один сорт нефти с другим. То есть можно, условно, смешать сверхлегкую иностранную и тяжелую российскую нефть и получить некую среднюю, которая будет похожа по параметрам на Urals. Готовый продукт можно поставить на НПЗ где-нибудь в Германии. Если в рамках этой практики окажется, что часть этой нефти пару дней назад была российской, то это уже никого волновать не будет", — рассказал Фролов.