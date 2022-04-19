МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть опускаются во вторник днем более чем на 1% после роста на 10-13% по итогам предыдущих шести торговых сессий, свидетельствуют данные торгов. В Латвии объявили энергетический кризис в поставках нефтепродуктов

По состоянию на 14.22 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,03%, до 111,99 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 1,24%, до 106,31 доллара.

На рынке нефти во вторник наблюдается коррекционное снижение цен после продолжительного роста. Так, за последние шесть торговых дней нефть марки Brent выросла на 10,52%, марки WTI — на 13,77%. Такому ралли способствовали опасения о возникновении дефицита "черного золота" на фоне заявления ливийской Национальной нефтяной корпорации (National Oil Corporation, NOC) о приостановке работы на крупнейшем в стране месторождении — Шараре.

Кроме того, рост цен на нефть был по прежнему обусловлен напряженной ситуацией вокруг Украины и волнениями инвесторов по поводу ввода новых антироссийских санкций.