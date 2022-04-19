МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Государственные нефтяные компании Индии планируют купить как можно больше российской нефти, меняя свою стратегию закупок с тендеров на переговоры. Об этом сообщает издание Economic Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"Индийские НПЗ ожидают, что доступность российской нефти … увеличится в ближайшее время. Война вряд ли скоро закончится, и российская нефть столкнется с новыми ограничениями в Европе", — цитирует издание своих собеседников.

Отмечается, что государственные НПЗ Индии купили более 15 миллионов баррелей российской нефти у трейдеров, а также у российских компаний с начала войны, оплачивая их долларами по обычным банковским каналам.

На данный момент поставки нефти из России составляют лишь небольшую долю общего импорта сырья в Индию из-за высокой стоимости грузовых перевозок. При этом, даже при недавних увеличениях поставок импорт из России составит меньше 1%.

Как указывает издание, индийские компании покупают российскую нефть только при включении стоимости доставки в цену, чтобы избежать издержек доставки и страховых рисков.