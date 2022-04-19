МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Создание в России подземных хранилищ нефти (ПХН) обсуждается, потенциально их объем может превысить 100 миллионов тонн. Об этом рассказал СМИ глава Госкомиссии по запасам полезных ископаемых Игорь Шпуров.

По его словам, идея создать подземные хранилища нефти в России стоит на повестке давно, но "сейчас она обсуждается достаточно активно". Проектирование и строительство хранилищ может занять 3-4 года, оценил он.

"Какая емкость подземных хранилищ в Штатах? 100 миллионов тонн у них. Потенциально у нас больше объемов", — сказал Шпуров журналистам в кулуарах Национального нефтегазового форума.

"Если бы у нас были подземные хранилища нефти, то вопрос снижения (добычи — ред.) не стоял. Просто заполнили бы подземные хранилища", — заметил глава ГКЗ.

Российское газовое общество (РГО) в разгар пандемии весной 2020 года, когда рухнул спрос на нефть в мире и ее стало негде хранить, предлагало создать в России систему хранилищ стратегического нефтяного резерва в объеме 10% от годового уровня добычи. В зависимости от различных внешних обстоятельств Россия добывает в год порядка 500 миллионов тонн нефти. Стоимость ПХН оценивалась в 200 миллиардов рублей.

Если раньше в РГО предлагали разместить хранилища в Центральном и Прикаспийском регионах, Северо-Кавказском округе, а также в Калининградской и Астраханской областях, то теперь в ГКЗ считают целесообразным организовать их в солевых отложениях в Восточной Сибири и Урало-Поволжье вдоль трубопроводной системы.