МОСКВА, 20 апр — Dow Jones/ПРАЙМ. Фьючерсы на нефть во вторник снизились в цене. Котировки отступили от максимумов апреля, закрывшись на недельном минимуме. Трейдеры оценивают влияние на котировки со стороны перебоев с поставками из Ливии, а также локдауны в Китае и рост доллара США. Цены на нефть ускорили падение до 5%

ЦЕНОВАЯ ДИНАМИКА

Майские фьючерсы на нефть WTI снизились в цене на 5,65 доллара, или 5,2%, до 102,56 доллара за баррель.

Июньские фьючерсы на нефть Brent подешевели на 5,91 доллара, или 5,2%, до 107,25 доллара за баррель.

Котировки нефти WTI и Brent закрылись на минимумах с 12 апреля после того, как завершили сессию понедельника на апрельских максимумах.

Майские фьючерсы на бензин подешевели на 3,9%, до 3,247 доллара за галлон, а майские фьючерсы на печное топливо снизились в цене на 0,7%, до 3,862 доллара за галлон.

Майские контракты на природный газ на NYMEX закрылись с понижением на 8,2% после недавнего роста до приблизительно 14-летнего максимума.

РЫНОЧНЫЕ ДРАЙВЕРЫ

Фьючерсы на нефть во вторник снизились, тогда как индекс доллара ICE достиг 2-летнего максимума, что оказывает давление на котировки сырьевых товаров, отмечают аналитики StoneX. ФРС по-прежнему склонна к ужесточению денежно-кредитной политики, что сигнализирует о вероятности дальнейшего укрепления доллара в этом году, добавляют аналитики.

Международный валютный фонд понизил прогноз роста мировой экономики на фоне более высоких инфляционных ожиданий, что говорит об ухудшении перспектив спроса на энергоносители и оказывает давление на нефтяные котировки, отметил Майкл Хьюсон из CMC Markets UK.

В понедельник нефтяной рынок получил поддержку на фоне новостей о том, что два порта в Ливии приостановили погрузочные работы в результате временного закрытия нефтяного месторождения Шарара, крупнейшего в стране. Это усилило и без того возросшую обеспокоенность на рынке по поводу предложения в условиях российской военной спецоперации в Украине. Страны ЕС обдумывают планы по постепенному отказу от импорта российских энергоносителей.

Между тем коронавирусные локдауны в Китае тоже оказывают давление на котировки.

"Региональные локдауны, которые мы наблюдаем, продлились дольше, чем многие ожидали, поэтому они окажут более значительное влияние на спрос в краткосрочной перспективе. Ослабление спроса способствует менее ограниченному предложению на рынке в настоящее время", — отметил Уоррен Паттерсон из ING.

Власти Украины отмечают, что Россия начала новую фазу военной спецоперации, сконцентрировавшись на Донбассе, являющемся промышленным центром. Ранее Россия отвела войска от Киева.

Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США в среду опубликует еженедельные данные по запасам нефти и нефтепродуктов. Согласно прогнозам, отчет за неделю 9-15 апреля укажет на рост запасов нефти на 2,2 млн баррелей, а также сокращение запасов бензина и дистиллятов на 1,2 млн и 1 млн баррелей соответственно, заявил Майкл Стивс из S&P Global Commodity Insights.

— Авторы Myra P. Saefong, William Watts; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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