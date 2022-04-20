МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Индия удваивает закупки российской сырой нефти, несмотря на предупреждения со стороны США, пишет агентство Bloomberg. Bloomberg: Китай продолжит укреплять связи с Россией

Азиатская страна скупает все основные сорта сырья у производителей, входящих в ОПЕК+.

Как рассказали агентству индийские чиновники и трейдеры, государственные нефтеперерабатывающие заводы теперь рассматривают частные сделки на покупку сырья вместо того, чтобы закупать через государственные тендеры. По мнению агентства, это необходимо, чтобы получить более выгодные условия.

Президент США Джо Байден на прошлой неделе заявил премьер-министру Индии Нарендре Моди, что Белый дом готов помочь диверсифицировать импорт энергоносителей. Однако нетотальные санкции в отношении российской нефти делают ее дешевой и привлекательной.

По данным Bloomberg, Индия купила миллионы баррелей нефти марки Urals на спотовом рынке с конца февраля этого года.

Другая крупная нефть с Дальнего востока РФ — "Сокол" — также была куплена индийскими переработчиками. НПЗ страны до сих пор не приобрели ни одного российского сорта нефти на публичных торгах в этом месяце, отмечает Блумберг.

"Российская нефть может подешеветь еще больше для желающих покупателей. Европейский союз сталкивается с растущими призывами ограничить свой импорт, в то время как спрос на сырую нефть в Китае находится под давлением из-за вспышки Covid-19, которая привела к серии карантинов по всей стране. США и Великобритания уже пообещали запретить российский импорт", — пишет агентство.