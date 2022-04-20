МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 15 апреля, снизились на 8 миллионов баррелей, или на 1,9% — до 413,7 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, напротив, ожидали роста показателя на 2,5 миллиона баррелей.

При этом стратегический резерв нефти в стране сократился на 4,7 миллиона баррелей, или на 0,8%, — до 556 миллионов баррелей, добавляет министерство. А запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за отчетный период уменьшились до 26,2 миллиона с 26,3 миллиона баррелей.

Кроме того, запасы бензина в США за неделю снизились на 0,8 миллиона баррелей (на 0,3%), до 232,4 миллиона баррелей. Аналитики ожидали уменьшения на миллион баррелей.

Запасы дистиллятов снизились на 2,7 миллиона баррелей (на 2,4%) и составили 108,7 миллиона баррелей. Прогнозировалось их снижение на 0,8 миллиона баррелей.