МОСКВА, 21 апр — Dow Jones/ПРАЙМ. Нефтяные фьючерсы в среду закрылись разнонаправленно: котировки WTI показали небольшой рост, тогда как нефть Brent упала в цене. Ле Пен высказалась против эмбарго на нефть и газ из России

Цены оказались под давлением из-за опасений относительно потенциального падения спроса на энергоносители и неопределенности по поводу того, будет ли Европа вводить запрет на импорт нефти из России. При этом котировки получали поддержку ввиду сокращения нефтяных запасов в США на восемь миллионов баррелей за прошлую неделю.

ЦЕНОВАЯ ДИНАМИКА

Майские фьючерсы на нефть WTI, чья экспирация произошла в конце сессии среды, закрылись с повышением на 19 центов, или 0,2%, по 102,75 доллара за баррель. Июньские фьючерсы, наиболее активно торгующиеся контракты на этот сорт, выросли в цене на 14 центов, или 0,1%, до 102,19 доллара за баррель.

Июньские фьючерсы на Brent упали в цене на 45 центов, или 0,4%, до 106,80 доллара за баррель.

Во вторник котировки WTI и Brent упали более чем на 5%.

Майские фьючерсы на бензин прибавили около 1,2%, достигнув 3,285 доллара за галлон, а майские контракты на печное топливо выросли в цене на 2,9%, до 3,973 доллара за галлон.

Майские фьючерсы на природный газ упали в цене на 3,3%, до 6,937 доллара за млн БТЕ, однако за истекший период месяца котировки подскочили примерно на 23%.

ДАННЫЕ ПО ЗАПАСАМ

Цены на нефть WTI завершили день с повышением после того, как Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США сообщило о сокращении коммерческих запасов нефти в стране на неделе 9-15 апреля на 8 млн баррелей. Это самое значительное недельное падение с 30 апреля 2021 года.

Прогнозы предполагали рост запасов на 2,2 млн баррелей, отмечает Маршалл Стивс, аналитик S&P Global Commodity Insights. Американский институт нефти (API) во вторник сообщил о сокращении запасов нефти на 4,5 млн баррелей, согласно источникам.

Столь значительное сокращение запасов нефти практически нивелировало их рост на 9,4 млн баррелей на предыдущей неделе. При этом стратегические нефтяные резервы США сократились на 4,7 млн баррелей, а производство выросло до 11,9 млн баррелей в день, говорит Мэтт Смит, аналитик Kpler.

"Возросшая загруженность нефтеперерабатывающих мощностей, низкий импорт и высокий уровень экспорта стали основными драйверами масштабного сокращения (запасов нефти), — считает он. — Крупный экспорт связан с (увеличенными) поставками в Европу, и в ближайшие недели ситуация вряд ли поменяется".

EIA также сообщило о сокращении запасов бензина и дистиллятов на 800 000 баррелей и 2,7 млн баррелей соответственно. Прогнозы предполагали, что запасы бензина снизились на 1,2 млн баррелей, а запасы дистиллятов – на 1 млн баррелей, отметил Стивс.

Данные по запасам "очень удивили рынок, учитывая масштабное сокращение", отметил Тарик Захир из Tyche Capital Advisors в интервью MarketWatch. Снижение запасов наряду с потенциальным запретом на импорт российской нефти в Европу должны содействовать "дальнейшему росту цен, а любое их снижение будет сопровождаться покупками".

ПРОЧИЕ РЫНОЧНЫЕ ДРАЙВЕРЫ

Наличие некоторых опасений по поводу спроса в среду оказывало давление на нефтяные котировки, несмотря на последние данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США, "показавшие более сильный спрос почти во всех категориях", отметил Фил Флинн из The Price Futures Group.

Тем временем Международный валютный фонд во вторник заявил, что боевые действия на Украине приведут к существенному замедлению роста мировой экономики в текущем году.

Кроме того, Германия, где примерно треть нефтяного импорта приходится на поставки из России, в среду заявила о намерении прекратить покупку российской нефти к концу года, согласно сообщению BBC News.

Два года назад цены на нефть WTI на NYMEX перешли на отрицательную территорию и составляли —37,63 доллара за баррель. В тот период нефтяной рынок страдал от избытка запасов, накопленных на фоне ценовой войны между Саудовской Аравией и Россией, а также ввиду снижения спроса из-за пандемии коронавируса и экспирации контрактов.

— Авторы Myra P. Saefong, William Watts, перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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