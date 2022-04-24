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2022
https://1prime.ru/oil/20220424/836740755.html
КТК завершил ремонт на одном из поврежденных причалов
Нефть
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Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) завершил ремонт на одном из двух поврежденных выносных причалов в Черном море, сообщили в компании. Погрузка нефти на нем возобновлена,... ПРАЙМ, 24.04.2022
нефть, энергетика, новости, ктк, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) завершил ремонт на одном из двух поврежденных выносных причалов в Черном море, сообщили в компании.
Погрузка нефти на нем возобновлена, добавляется в сообщении.