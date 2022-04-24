МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) завершил ремонт на одном из двух поврежденных выносных причалов в Черном море, сообщили в компании.

Погрузка нефти на нем возобновлена, добавляется в сообщении.