МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Разрушенная глобальная система цепочек поставок, растущая инфляция и нехватка энергии — все это имело место быть еще до начала российской специальной военной операции на Украине. Теперь, похоже, ситуация на нефтяных рынках становится еще хуже. О том, как скоро можно ожидать, что все вернется на круги своя, рассказал аналитический портал Oil Price. В США с иронией рассказали о судьбе доллара из-за действий Байдена

По мнению некоторых наблюдателей, вскоре после завершения конфликта на Украине рынок вернется в нормальное русло. Например, известный аналитик Майкл Линч, написал в статье для журнала Forbes, что раньше или позже он закончится, и рынок нефти вернется к нормальной жизни, а цены снизятся до приемлемого уровня. Среди ожидаемых событий Линч указал отмену санкций против России и практически полный возврат прежнему режиму функционирования энергетического рынка. Но не будем забывать о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что даже если Россия решит завершить свою спецоперацию, Соединенные Штаты сохранят санкции, напоминает портал.

Чем дольше продлится нынешняя тупиковая ситуация, тем выше вероятность, что она приведет к необратимым изменениям, пишет Oil Price. Среди таких изменений аналитики портала перечислили переключение Европы с трубопроводного на сжиженный газ, а также переориентацию российского экспорта на Азию. А относительно высокие цены на нефть сохранятся еще дольше.

Линч отметил в своей публикации, что несмотря на возвращение российских баррелей на западные рынки, запасы нефти в странах ОЭСР на 300 миллионов меньше, чем в среднем за пять лет. Это означает, что цены будут оставаться высокими до тех пор, пока эти запасы не будут восстановлены.

По мере падения цен, спрос на нефть будет расти, несмотря на то, что они будут оставаться довольно высокими. Как выразился Линч, "американцы любят сжигать нефть на дорогах". И не только американцы.

Уже сейчас продажи электромобилей растут, несмотря высокие цены, вызванные нехваткой материалов для производства аккумуляторов. По данным агентства Reuters, глобальные продажи электромобилей в первом квартале подскочили почти на 120%. И это было лишь начало. Цены могут вырасти еще больше, а некоторые предсказывают дефицит электромобилей.

Президент компании Rivian заявил на этой неделе, что по сравнению с дефицитом батарей проблемы с нехваткой чипов будут выглядеть как "незначительная заминка" для отрасли.

Что это означает для динамики спроса на нефть, так это то, что он наверняка будет расти в ближайшие годы.

Текущие события не привели к существенному снижению спроса на нефть, а лишь изменили структуру поставок. Таким образом, "черное золото" останется доминирующим энергоносителем, даже несмотря на высокие цены.