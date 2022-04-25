МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Падение мировых цен на нефть ускорялось в понедельник днем до 5%, баррель Brent опускался до 100,79 доллара, свидетельствуют данные торгов. СМИ: ситуация на нефтяных рынках изменилась навсегда

По состоянию на 12.52 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 4,47% — до 101,4 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 4,59%, до 97,39 доллара. Минутами ранее нефть обеих марок дешевела примерно на 5%.

В понедельник днем цены на нефть ускорили падение на фоне ряда факторов. Так, в субботу власти Пекина предупредили о возможном ухудшении эпидемиологической обстановки, что привело к опасениям по поводу введения новых социально-экономических запретов, ведущих к снижению спроса на "черное золото" в Китае — крупнейшем импортёре нефти.

Кроме того, на котировки оказывает влияние заявление главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла о необходимости повышения ставки сразу на 0,5 п.п. в мае. Так, ужесточение монетарной политики в крупнейшей мировой экономике означает снижение притока на финансовые рынки новой ликвидности, а нефтяные контракты — это в большей степени именно финансовый актив.

"Нефть снижается из-за удара по потреблению в Китае, в то время как Федеральная резервная система США повышает процентные ставки", — сказал агентству Франс Пресс Стивен Иннес из SPI Asset Management.