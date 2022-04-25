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2022
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Стоимость нефти Brent опустилась ниже $100 за баррель
Нефть
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Удешевление нефти ускорилось до 6%, цена нефти марки Brent опустилась ниже психологической отметки в 100 долларов за баррель впервые с 12 апреля, свидетельствуют данные торгов. По... ПРАЙМ, 25.04.2022
нефть, энергетика, рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, торги, биржи, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Удешевление нефти ускорилось до 6%, цена нефти марки Brent опустилась ниже психологической отметки в 100 долларов за баррель впервые с 12 апреля, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 16.33 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent уменьшалась на 5,93% — до 99,86 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 6,05%, до 95,89 доллара.