МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Удешевление нефти ускорилось до 6%, цена нефти марки Brent опустилась ниже психологической отметки в 100 долларов за баррель впервые с 12 апреля, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.33 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent уменьшалась на 5,93% — до 99,86 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 6,05%, до 95,89 доллара.