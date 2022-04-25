МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Единственный в Балтии нефтеперерабатывающий завод Orlen в литовском городе Мажейкяй отказывается от использования российской нефти. Об этом рассказал журналистам в понедельник министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис по итогам встречи с руководством компании.

Как сообщает портал 15min.lt, Крейвис подтвердил, что предприятие "использует и будет использовать нефть из Саудовской Аравии". Bloomberg: мир снова попал в зависимость от самого грязного топлива

"Это одно из величайших достижений этого нефтеперерабатывающего завода, что сейчас он модернизирован настолько, что может не использовать российскую нефть…. Литва не использует ни нефть, ни газ из России", подчеркнул он.

По словам гендиректора Orlen Даниеля Обайтека, предприятие готовилось к диверсификации и отказу от нефти из России и "больше не видит возможности использовать российскую нефть".

При этом Обайтек, как отмечает 15min.lt, не ответил прямо на вопрос, насколько вырастет цена топлива для конечного потребителя после отказа предприятия от нефти из РФ. Крейвис также сообщил, что Orlen инвестирует в строительство в Литве парка ветровых генераторов на 57 МВт.

Как ранее сообщал Sputnik Литва, Мажейкяйский НПЗ принадлежит Orlen Lietuva – "дочке" польской Orlen. Это единственный нефтеперерабатывающий завод в странах Балтии. Сейчас предприятие в Мажейкяе обеспечивает поставки нефтепродуктов на рынки Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, а также Украины. Объем переработки Мажекяйского НПЗ составляет 8 миллионов тонн в год.

В октябре 2021 года с российского направления поступало 70% нефти.