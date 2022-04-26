МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром растут примерно на 1% после трех торговых сессий снижения, свидетельствуют данные торгов. СМИ указало на рекордные доходы России от продажи нефти

По состоянию на 8.16 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивается на 1,16%, до 103,34 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 0,94%, до 99,48 доллара.

За предыдущие три торговые сессии суммарно нефть марки Brent подешевела на 5,7%, марки WTI — на 5%.

Такое удешевление происходило из-за ожиданий снижения спроса на сырье в Китае — крупнейшем импортере нефти, в свете распространения коронавируса, которое может повлечь новое ужесточение карантинных ограничений и помешать восстановлению экономики.

Аналитики ANZ, мнение которых приводит газета Wall Street Journal, считают, что по-прежнему существуют опасения, что вспышки ковида в Китае оказывают давление на спрос. По их словам, политика "нулевой терпимости" Пекина может задержать любое восстановление спроса.