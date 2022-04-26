МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Страны Евросоюза в рамках шестого пакета антироссийских санкций изучают перспективы ограничения доходов России от продажи нефти. В том числе — через установление верхнего предела цен. Bloomberg: Honor ищет финансирование на глобальном рынке

Эту меру в качестве способа очередного давления на Москву назвал анонимный собеседник Financial Times.

Собеседник отметил, что для борьбы с импортом российских энергоносителей может быть выбрано и другое решение. Хотя подробностей относительно остальных вариантов раскрывать не стал.

Как ранее заявлял исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, в новый пакет антироссийских санкций могут включить ограничения на импорт нефти. Это должна быть "некоторая форма нефтяного эмбарго". При этом подробностей еврочиновник не раскрыл, только уточнил, что принимаемые меры должны существенно ударить по доходам Кремля и нанести минимальный ущерб странам Европы.

Полный запрет на поставки российской нефти в страны ЕС представляется не слишком реальным шагом, ведь каждый четвертый баррель нефти в страны Евросоюза поступает из России.