МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем перешли к снижению под влиянием опасений снижения спроса на этот вид сырья, свидетельствуют данные торгов. Назван способ давления Европы на российскую нефть

По состоянию на 13.27 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,01%, до 102,15 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 0,26%, до 98,28 доллара.

Утром цены на нефть коррекционно подрастали после предыдущих трёх сессий снижения, но днём снова перешли в "красную" зону на новостях о случаях заболевания ковидом в Китае, которые могут привести к ужесточению ограничительных мер в стране, а в последствии и к снижению спроса на "черное золото".

Также трейдеры ожидают публикации еженедельной статистики запасов нефти и нефтепродуктов в США. Аналитики прогнозируют рост запасов нефти в стране на 2,2 миллиона баррелей после снижения на 8 миллионов неделей ранее.