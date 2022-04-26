МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем перешли к снижению под влиянием опасений снижения спроса на этот вид сырья, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.27 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,01%, до 102,15 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 0,26%, до 98,28 доллара.
Утром цены на нефть коррекционно подрастали после предыдущих трёх сессий снижения, но днём снова перешли в "красную" зону на новостях о случаях заболевания ковидом в Китае, которые могут привести к ужесточению ограничительных мер в стране, а в последствии и к снижению спроса на "черное золото".
Также трейдеры ожидают публикации еженедельной статистики запасов нефти и нефтепродуктов в США. Аналитики прогнозируют рост запасов нефти в стране на 2,2 миллиона баррелей после снижения на 8 миллионов неделей ранее.
https://1prime.ru/oil/20220426/836755464.html
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