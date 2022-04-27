МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Польша хочет помочь Германии отказаться от российской нефти. Об этом заявила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва в эфире Польского радио.

Она рассказала о том, что встретилась с министром экономики Германии Робертом Хабеком, который "выразил готовность к введению санкций на российскую нефть".

"Он сейчас ищет по всей Европе возможностей для диверсификации, независимости, альтернативных источников поставок и переработки этой нефти. Мы начали анализ наших возможностей. Мы уточняем наши возможности", — добавила Москва.

Она также объяснила, что Германия в отличие от Польши технологически привязана к российской нефти.

"Мы получаем разные виды нефти. Целью немецкой политики не была диверсификация поставок, поэтому немецкая инфраструктура в значительной степени, а особенно НПЗ в Шведт с большим участием "Роснефти" готов принимать только российскую нефть", — объяснила министр.

"Требуется много технических и аналитических переговоров, чтобы проверить, удастся ли начать это сотрудничество. Мы готовы, чтобы в конкретных фактах выразить нашу солидарность с Германией и поддержать их в полном уходе от российской нефти и российских энергоресурсов", — заключила она.