МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Индийская государственная энергетическая компания Oil and Natural Gas Corp (ONGC) пытается найти судно для перевозки 700 тысяч баррелей российской сырой нефти на фоне санкций против России. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники. СМИ: в США цены на еду достигли рекорда с начала 1980-х годов

Согласно его информации, обычно нефть доставляется из терминала Де-Кастри на судах ледового класса в Южную Корею, где ее загружают на танкер. Оттуда ONGC экспортирует нефть покупателям в Северной Азии.

Но сейчас из-за санкций, введенных после начала спецоперации на Украине, российским судам сложнее обеспечить страховое покрытие рейсов. Отмечается, что судоходные компании "в меньшей степени готовы" перевозить российскую нефть в Азию, поскольку опасаются дополнительных репутационных рисков.

По данным Reuters, ONGC не смогла найти покупателей, поэтому продала груз индийским компаниям Hindustan Petroleum Corp и Bharat Petroleum Corp (BPCL). Планировалось, что груз BPCL будет доставлен в начале следующего месяца. Однако ONGC не смогла найти судно, которое можно было бы отправить в южнокорейский порт Йосу. Как утверждают источники, частично это было вызвано проблемами, связанными с обеспечением страхования.