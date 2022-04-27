МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем растут на данных об уменьшении ее запасов в США, свидетельствуют данные торгов. Рейтер прогнозирует резкое снижение добычи нефти в России

По состоянию на 13.12 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,7%, до 105,34 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — также на 0,7%, до 102,42 доллара.

Росту стоимость нефти в среду днем способствуют данные Американского института нефти (API), согласно которым коммерческие запасы нефти в США за неделю по 22 апреля снизились на 4,8 миллиона баррелей, хотя прогнозировалось уменьшение лишь на 2,2 миллиона.

При этом утром удорожание нефти происходило меньшими темпами. Тогда рост нефтяных котировок поддерживался ожиданиями сокращения поставок "черного золота" на новостях о прекращении прокачки газа из России в отдельные страны Европы — Болгарию и Польшу — в свете отказа платить за газ рублями.