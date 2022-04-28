МОСКВА, 28 апр — Dow Jones/ПРАЙМ. Фьючерсы на нефть в среду восстановились после снижения и в итоге закрылись ростом, получив поддержку от данных по запасам нефти и дистиллятов в США. Shell пообещала больше не покупать российскую нефть даже в смеси с другой

В начале торгов котировки снижались, несмотря на новости о прекращении поставок российского природного газа в Польшу и Болгарию. Инвесторы оценивали угрозу, которую представляют для спроса локдауны в Китае. Укрепление доллара США также оказывало давление на цену нефти, как и других сырьевых товаров, торгующихся за американскую валюту.

ЦЕНОВАЯ ДИНАМИКА

Июньские контракты на нефть WTI на NYMEX в среду закрылись ростом на 32 цента, или на 0,3%, по 102,02 доллара за баррель. В ходе торгов баррель нефти WTI опускался в цене до 99,80 доллара.

Июньские фьючерсы на нефть Brent на ICE Futures Europe подорожали на 33 цента, или на 0,3%, до 105,32 доллара за баррель.

Майские фьючерсы на природный газ подскочили в цене на 6,1% до 7,2670 доллара за млн БТЕ.

Июньские контракты на бензин подорожали на 3,1% до 3,4135 доллара за галлон, а июньские фьючерсы на печное топливо — на 3,3% до 3,9391 доллара за галлон.

РЫНОЧНЫЕ ДРАЙВЕРЫ

Давление на котировки нефти в среду оказывали опасения относительно спроса, связанные с возможностью введения коронавирусного локдауна в Пекине.

“Китай уже отмечал существенное снижение спроса, вызванное попытками сдержать распространение коронавируса в последние недели, — рассказывает Робби Фрэйзер из Schneider Electric. — Сейчас опасения связаны с ростом числа случаев инфицирования в Пекине. Хотя власти уже объявили о резком повышении масштаба тестирования (на вирус) в столице столь решительных ограничительных мер, как в Шанхае, там пока не вводилось".

Российский "Газпром" объявил во вторник о прекращении поставок в Польшу и Болгарию, поскольку эти страны отказались оплачивать природный газ российскими рублями. Фьючерсы на газ в Европе, отражающие оптовые цены природного газа, в начале торгов в среду достигли максимума 119 евро за мегаватт-час, но затем откатились.

“Рынок ЕС, а также мировой рынок газа обеспокоен рисками того, что Россия продолжит усиливать напряженность путем сокращения поставок в другие европейские страны", – отмечает Уоррен Паттерсон, главный товарно-сырьевой стратег-аналитик ING.

“Очень реальный риск дальнейшей эскалации конфликта говорит о том, что цены на природный газ в Европе продолжат получать поддержку, — добавил Паттерсон. – Это скажется и на рынках природного газа в других регионах, в особенности, в Азии. Европе придется все больше конкурировать с Азией за поставки СПГ, что будет оказывать значительную поддержку ценам на этот сырьевой товар в Азии”.

Доллар США вырос против евро и британского фунта. Индекс доллара ICE, отслеживающий динамику американской валюты против корзины из шести других валют, подскочил до максимумов с февраля 2017 года. Укрепление доллара может оказывать давление на котировки сырьевых товаров, деноминированных в американской валюте, делая их более дорогими для держателей других валют.

Тем не менее, после публикации данных Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США по запасам котировки нефти начали восстанавливаться и завершили торги в плюсе.

Согласно данным EIA, запасы нефти в США на отчетной неделе увеличились на 700 000 баррелей. Аналитики, опрошенные WSJ, ожидали увеличения запасов нефти на 600 000 баррелей. Американский институт нефти (API) во вторник сообщил об увеличении запасов на 4,78 млн баррелей, согласно источникам.

В Минэнерго США сообщили о сокращении запасов бензина на 1,6 млн баррелей, тогда как аналитики ожидали их роста на 100 000 баррелей. Между тем запасы дистиллятов снизились на 1,4 млн баррелей, тогда как аналитики ожидали их снижения на 100 000 баррелей.

Экспорт нефти “остается высоким, однако очередная реализация больших объемов нефти из стратегических резервов несколько нивелировала его влияние и не позволила запасам значительно сократиться”, говорит Мэтт Смит, ведущий аналитик Kpler. “Предполагаемый спрос на бензин сократился, однако его запасы снизились, тогда как запасы дистиллятов продолжают падать к многолетним минимумам”, — отмечает Смит.

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ