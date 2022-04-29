МОСКВА, 29 апр — Dow Jones/ПРАЙМ. Фьючерсы на нефть в четверг закрылись ростом после публикации Wall Street Journal информации о готовности Германии отказаться от покупки российской нефти, открыв путь к введению Европейским союзом эмбарго на поставки из России. Скидки на нефть Urals достигали 37 долларов за баррель

Последнее время торги нефтью проходят неровно. Укрепление доллара США оказывает давление на рынок сырьевых товаров. Кроме того, сохраняются опасения относительно влияния пандемии коронавируса на экономику Китая.

ЦЕНОВАЯ ДИНАМИКА

Июньские фьючерсы на нефть WTI в четверг на NYMEX закрылись ростом на 3,34 доллара, или на 3,3%, до 105,36 доллара за баррель.

Июньские фьючерсы на нефть Brent на ICE Futures Europe поднялись в цене на 2,27 доллара, или на 2,2%, до 107,59 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на Brent, самые активно торгующиеся контракты на этот сорт нефти, подорожали на 2,31 доллара, или на 2,2%, до 107,26 доллара за баррель.

Июньские контракты на природный газ упали в цене на 6,2% до 6,888 доллара за млн БТЕ.

Июньские фьючерсы на бензин подорожали на 1,8% до 3,476 доллара за галлон, а июньские контракты на печное топливо – на 1,8% до 4,008 доллара за галлон.

РЫНОЧНЫЕ ДРАЙВЕРЫ

Представители Германии в структурах Евросоюза в четверг отозвали возражения против введения полного эмбарго на поставки российских энергоносителей, запросив лишь время для поиска альтернативных поставщиков, сообщает Wall Street Journal, ссылаясь на источники в немецком правительстве. Позиция Германии была ключевым препятствием на пути введения такого эмбарго в ЕС. США и Великобритания уже отказались от закупок российской нефти.

Ранее на этой неделе Россия прекратила экспорт природного газа в Польшу и Болгарию, поскольку эти страны отказались платить за поставки в рублях. Это вызвало опасения относительно того, что РФ может прекратить поставки и в другие европейские страны. Между тем министр финансов РФ Антон Силуанов в среду заявил, что нефтедобыча России может сократиться на 17% в этом году в связи с санкциями, сообщает Wall Street Journal.

"В мире идет сумасшедшая битва за поставки энергоносителей, поскольку Россия, как многие ожидали, сигнализирует о готовности использовать свое энергетическое доминирование над Европой в качестве оружия, — говорит аналитик Price Futures Group Фил Флинн. – Последствия этого ощущаются не только на европейских рынках природного газа, но и на рынках таких продуктов как бензин, и особенно остро – на рынке дизельного топлива".

Если Россия прекратит поставки природного газа, "Европе придется искать альтернативы, а на мировом рынке дизельного топлива уже и без того ощущается дефицит предложения".

Котировкам нефти последнее время было трудно найти источники поддержки. Инвесторы обеспокоены распространением COVID-19 в Пекине, которое может вынудить китайское правительство ввести общий локдаун в этом городе. Продолжительный локдаун в Шанхае, который является крупнейшим городом и коммерческим центром Китая, уже отразился на рынке нефти, подорвав ожидания в отношении спроса.

Котировки также находятся под давлением со стороны укрепления доллара. Индекс доллара ICE, отслеживающий стоимость американской валюты против корзины из шести других валют, достиг 5-летнего максимума. Японская иена упала после того, как Банк Японии обещал покупать государственные облигации с доходностью 0,25%, чтобы их доходность не превышала этот уровень. Пара евро/доллар также остается под давлением и упала ниже уровня 1,05 впервые за пять лет.

“В последние дни цены на нефть не демонстрируют какого-либо выраженного момента, тогда как индекс доллара каждый день достигает новых многолетних максимумов, — отметил Роберт Йогер из Mizuho Securities. – ФРС намерена повысить процентную ставку на 50 базисных пунктов (на следующей неделе), при этом не исключено и повышение на 75 базисных пунктов, поэтому крайне вероятно, что доллар может достичь очередных многолетних максимумов”. Укрепление доллара делает сырьевые товары, деноминированные в американской валюте, более дорогими для держателей других валют.

— Автор William Watts; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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