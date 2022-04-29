МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Страны ЕС могут одобрить поэтапное эмбарго на российскую нефть уже на следующей неделе, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники. МИД Венгрии заявило о готовности ряда компаний ЕС оплачивать газ в рублях

Постпреды страны ЕС должны будут встретиться в среду, а окончательное одобрение нового пакета мер ожидается к концу следующей недели.

Издание отмечает, что эмбарго на нефть — это самая значимая мера в шестом пакете антироссийских санкций.

"Пакет мер будет также включать санкции против крупнейшего банка России "Сбербанка", который до сих пор не был затронут, а также дополнительные меры против высокопоставленных россиян", — говорится в сообщении газеты.

Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно.