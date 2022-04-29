МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Россия в феврале поднялась на девятое место в рейтинге крупнейших поставщиков нефти в США с последнего, поставив 2,325 миллиона баррелей этого сырья, свидетельствуют данные управления энергетической информации минэнерго США (EIA). СМИ узнали о планах ЕС по эмбарго на российскую нефть

В месячном выражении эти поставки подскочили почти в 17 раз, со 138 тысяч баррелей в январе.

На первом месте остается Канада, на которую приходится две трети поставок нефти в США. В феврале Канада поставила в США 107,099 миллиона баррелей нефти, что, однако же, на 12% меньше к январю. Поставки Мексики снизились на 16,8%, до 16,049 миллиона, Саудовской Аравии — на 17,4%, до 12,41 миллиона. Ирак снизил поставки нефти в США на 16,2%, до 6,586 миллиона баррелей.

Вместе с этим по экспорту в США нефти и нефтепродуктов в целом Россия поднялась на третье место с четвертого, увеличив поставки почти вдвое — до 16,4 миллиона баррелей. На первом месте осталась Канада (снижение на 11,2%, до 125,392 миллиона баррелей), на втором — Мексика (снижение на 7,2%, до 21,794 миллиона). На четвертое место опустилась Саудовская Аравия, чьи поставки сократились к январю на 15,4%, до 14,493 миллиона баррелей.

В целом импорт нефти и нефтепродуктов Соединенных Штатов в феврале вырос на 3,6% — до 8,451 миллиона баррелей в сутки, а экспорт поднялся на 2,7% — до 9,002 миллиона баррелей в сутки. Импорт только нефти в США в отчетном месяце снизился на 3,6% — до 6,154 миллиона баррелей в сутки, экспорт — уменьшился на 1,1%, до 3,309 миллиона баррелей в сутки.