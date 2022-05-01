ЛОНДОН, 1 мая — ПРАЙМ. Помощник канцлера ФРГ по экономическим вопросам Йорг Кукис заявил, что Берлин выступает за введение эмбарго на российскую нефть, но потребуется "несколько месяцев", чтобы подготовиться к прекращению поставок. В Венгрии сказали, сколько стран ЕС согласились платить за газ в рублях

"Мы хотим прекратить закупать нефть из России, но нам нужно немного времени, чтобы убедиться, что мы сможем обеспечить другие источники поставок нефти для страны", — сказал Кукис газете Financial Times.

По его словам, Германия также работает над тем, чтобы НПЗ в Шведте, который контролируется "Роснефтью", можно было обеспечить сырьем не из России за счет танкерных поставок по Балтийскому морю. Для этого потребуется углубить порт в Ростоке и провести трубопровод от порта к Шведту. Сейчас нефть поступает через трубопровод "Дружба". Как заявил Кукис, Берлин ведет переговоры с рядом нефтяных компаний, Еврокомиссией и правительством Польши, этот процесс, по его словам, сопряжен с трудностями, но Германия "решит все проблемы не позднее конца года".

В феврале власти Германии заявили о намерении в обозримом будущем сократить зависимость от поставок российских энергоносителей. В ФРГ рассчитывают до конца текущего года отказаться от импорта угля и нефти из России, предварительно говорится о том, что завершить зависимость от газа можно будет к середине 2024 года. В начале года ФРГ получала почти 55% импорта природного газа из России, в настоящее время эта доля сокращена до 40%. Альтернативой российскому газу, с точки зрения официального Берлина, может стать СПГ из Катара, США, других стран.