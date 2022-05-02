МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днём резко снижаются из-за продолжающихся опасений относительно перспектив китайского спроса на сырье, следует из данных торгов.
По состоянию на 14.16 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 2,71%, до 104,24 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 3,21%, до 101,33 доллара.
Основным негативным фактором для котировок нефти остается ситуация в Китае, где сохраняются жесткие карантинные меры для сдерживания заболеваемости ковидом. Такие меры порождают опасения за уровень спроса на нефть, в том числе из-за негативных последствий на китайскую экономику.
"Опасения по поводу экономического роста в Китае — это ключевой фактор, который идет в дополнение к общему нерисковому настроению и признакам того, что высокие цены на топливо уже вызывают падение спроса", — отметил глава сырьевой стратегии Saxo Bank Оле Хансен (Ole Hansen), которого цитирует агентство Блумберг.
https://1prime.ru/oil/20220502/836805739.html
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