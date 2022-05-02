МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днём резко снижаются из-за продолжающихся опасений относительно перспектив китайского спроса на сырье, следует из данных торгов. Берлин считает, что Германия может отказаться от импорта российской нефти

По состоянию на 14.16 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 2,71%, до 104,24 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 3,21%, до 101,33 доллара.

Основным негативным фактором для котировок нефти остается ситуация в Китае, где сохраняются жесткие карантинные меры для сдерживания заболеваемости ковидом. Такие меры порождают опасения за уровень спроса на нефть, в том числе из-за негативных последствий на китайскую экономику.

"Опасения по поводу экономического роста в Китае — это ключевой фактор, который идет в дополнение к общему нерисковому настроению и признакам того, что высокие цены на топливо уже вызывают падение спроса", — отметил глава сырьевой стратегии Saxo Bank Оле Хансен (Ole Hansen), которого цитирует агентство Блумберг.