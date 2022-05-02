МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть к вечеру первой торговой сессии мая несколько снизили темпы снижения, но всё ещё теряют 2,5%, следует из данных торгов.

Добыча нефти

Берлин считает, что Германия может отказаться от импорта российской нефти

По состоянию на 17.38 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 2,46%, до 104,5 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 2,63%, до 101,94 доллара. Ранее в понедельник нефть дешевела примерно на 3%.

Снижению цен на нефть способствует ряд факторов, негативно отражающихся на динамике рисковых активов, отмечают эксперты.

"Глобальные настроения по-прежнему ухудшают продолжающаяся война на Украине, недавние повышения учётных ставок, укрепляющийся доллар, а также замедление экономической активности в Китае", — цитирует агентство Франс Пресс аналитиков Charles Schwab.

Теперь на днях пройдет заседание ОПЕК+, по итогам которого будут определены параметры добычи стран-участниц в июне. Ранее СМИ сообщали о том, что альянс, видимо, будет придерживаться существующих условий и согласует увеличение добычи нефти ещё на 432 тысячи баррелей в день.