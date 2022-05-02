МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть к вечеру первой торговой сессии мая несколько снизили темпы снижения, но всё ещё теряют 2,5%, следует из данных торгов. Берлин считает, что Германия может отказаться от импорта российской нефти

По состоянию на 17.38 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 2,46%, до 104,5 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 2,63%, до 101,94 доллара. Ранее в понедельник нефть дешевела примерно на 3%.

Снижению цен на нефть способствует ряд факторов, негативно отражающихся на динамике рисковых активов, отмечают эксперты.

"Глобальные настроения по-прежнему ухудшают продолжающаяся война на Украине, недавние повышения учётных ставок, укрепляющийся доллар, а также замедление экономической активности в Китае", — цитирует агентство Франс Пресс аналитиков Charles Schwab.

Теперь на днях пройдет заседание ОПЕК+, по итогам которого будут определены параметры добычи стран-участниц в июне. Ранее СМИ сообщали о том, что альянс, видимо, будет придерживаться существующих условий и согласует увеличение добычи нефти ещё на 432 тысячи баррелей в день.