МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Казахстан и Венгрия готовы наращивать взаимодействие в нефтегазовой сфере. Об этом заявил заместитель премьера — министр иностранных дел республики Мухтар Тлеуберди. В МИД России оценили возможности Анголы по поставкам газа в Европу

Тлеуберди во вторник провел в Нур-Султане переговоры с министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

"В целях диверсификации казахстанского экспорта в Венгрию мы подтвердили готовность в обеспечении продуктами нефтегазовой, металлургической, химической, строительной и пищевой промышленности… Совместные инвестиционные проекты реализуются в таких важных сферах, как энергетика, в том числе возобновляемые источники энергии, а также нефть и газ, сельское хозяйство, фармацевтика, транспорт и логистика", — рассказал Тлеуберди журналистам после переговоров.

Сийярто в свою очередь отметил, что Венгрия поддерживает "инициативу Европейского Союза, которая планирует диверсификацию энергоносителей".

"Мы сами работаем над этим проектом, поэтому мы увеличили количество нефти, поступающей из Казахстана", — пояснил он.

Сийярто отметил, что в последнее время они увеличили покупку нефти из Казахстана — "до 16% (из общего объема импортируемой нефти — прим. ред.), опять же это количество поступает через маршруты России".

По данным казахстанской стороны, с 2005 года в экономику республики из Венгрии были привлечены прямые инвестиции на сумму 269 миллионов долларов, и этот показатель растет из года в год. На казахстанской рынке представлены такие крупные венгерские компании, как MOL, Gedeon Richter, Egis и другие. Несмотря на пандемию коронавируса, в 2021 году объем двустороннего товарооборота вырос на 23,2%, достигнув показателя в 138,7 миллиона долларов.