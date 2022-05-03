МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Не менее восьми танкеров с российской нефтью направляются в порт голландского Роттердама, администрация гавани готова их принять. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Нидерландской телерадиовещательной корпорации (NOS).
Отмечается, что администрация порта Роттердама уже уведомлена о прибытии пяти танкеров, перевозящих российскую нефть. Ожидается, что они прибудут в порт в ближайшие дни.
Посольство Украины призвало Нидерланды не пускать эти суда, но призыв остался без внимания.
"До тех пор, пока они не подпадают под действие санкций, корабли приветствуются в Роттердаме", — сказал представитель администрации порта. Голландские профсоюзы также отмечают, что бойкотировать суда с российским грузом юридически невозможно.
Как сообщает NOS, для Нидерландов важна российская нефть: к концу 2021 года четверть всех импортируемых в королевство нефтепродуктов поступила из России. Из сырой нефти 30% приходится на российскую нефть.
Согласно данным администрации порта Роттердама, импорт сырой нефти из России почти не пострадал в первый месяц военной операции на Украине.
https://1prime.ru/oil/20220503/836811464.html
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