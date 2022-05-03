МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Не менее восьми танкеров с российской нефтью направляются в порт голландского Роттердама, администрация гавани готова их принять. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Нидерландской телерадиовещательной корпорации (NOS). В Financial Times Россию назвали "практически неуязвимой" перед санкциями

Отмечается, что администрация порта Роттердама уже уведомлена о прибытии пяти танкеров, перевозящих российскую нефть. Ожидается, что они прибудут в порт в ближайшие дни.

Посольство Украины призвало Нидерланды не пускать эти суда, но призыв остался без внимания.

"До тех пор, пока они не подпадают под действие санкций, корабли приветствуются в Роттердаме", — сказал представитель администрации порта. Голландские профсоюзы также отмечают, что бойкотировать суда с российским грузом юридически невозможно.

Как сообщает NOS, для Нидерландов важна российская нефть: к концу 2021 года четверть всех импортируемых в королевство нефтепродуктов поступила из России. Из сырой нефти 30% приходится на российскую нефть.

Согласно данным администрации порта Роттердама, импорт сырой нефти из России почти не пострадал в первый месяц военной операции на Украине.