МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Постпредам стран ЕС в среду не удалось достичь соглашения в вопросе введения эмбарго на импорт российской нефти. Об этом сообщило агентство Рейтер со ссылкой на информированные источники. В Бразилии санкции против России назвали "наказанием всего мира"

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК в рамках нового, шестого пакета санкций против России предложит поэтапно запретить весь импорт российской нефти в ЕС.

"Представители ЕС не достигли соглашения по эмбарго в среду, однако они могут приблизиться к сделке на встрече в четверг", — говорится в сообщении агентства.