МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Постпредам стран ЕС в среду не удалось достичь соглашения в вопросе введения эмбарго на импорт российской нефти. Об этом сообщило агентство Рейтер со ссылкой на информированные источники.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК в рамках нового, шестого пакета санкций против России предложит поэтапно запретить весь импорт российской нефти в ЕС.
"Представители ЕС не достигли соглашения по эмбарго в среду, однако они могут приблизиться к сделке на встрече в четверг", — говорится в сообщении агентства.
https://1prime.ru/oil/20220504/836819698.html
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