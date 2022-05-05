МОСКВА, 5 мая. — Dow Jones/ПРАЙМ. Цены на нефть в среду выросли, поскольку Евросоюз объявил о планах по постепенному отказу от российской нефти.

ЦЕНОВАЯ ДИНАМИКА Цены на нефть ускорили рост до пяти процентов

Июньские фьючерсы на нефть WTI недавно выросли на 5,40 доллара, или 5,3%, до 107,81 доллара за баррель.

Июльские фьючерсы на нефть Brent выросли в цене на 5,17 доллара, или 4,9%, до 110,14 доллара за баррель.

Июньские фьючерсы на природный газ подорожали на 5,8% до 8,415 доллара за млн БТЕ.

Июньские фьючерсы на бензин прибавили 4,3% до 3,652 доллара за галлон, а июньские контракты на печное топливо твыросли на 2,8%, по 4,197 доллара за галлон.

РЫНОЧНЫЕ ДРАЙВЕРЫ

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в среду предложила ввести эмбарго на импорт российской нефти, поставляемой как по морю, так и по трубопроводам. Эмбарго может вступить в силу через шесть месяцев. При этом импорт нефтепродуктов из РФ предлагается постепенно прекратить к концу этого года. Данный план является частью шестого пакета санкций, вводимых против Москвы из-за российской спецоперации на Украине.

Трейдеры выражают различные мнения о том, удастся ли договориться о запрете на ввоз российской нефти в ЕС. Между тем на прошлой неделе Германия сняла свои возражения против подобного запрета.

Фон дер Ляйен также предложила отключить Сбербанк и еще два крупных российских банков от международной системы обмена финансовыми сообщениями SWIFT.

"Около четверти импорта нефти в ЕС поступает из России. В прошлом году Германия, основной покупатель этого сырья (у РФ в ЕС), примерно треть своего нефтяного импорта покрывала за счет поставок из России. Это обстоятельство (зависимость от поставок из России) может создать серьезные проблемы для экономики ЕС, особенно Германии. Цены могут вырасти еще сильнее, и инфляция станет более выраженной", — считает Виктория Сколар, глава инвестиционного подразделения в Interactive Investor.

"В связи с этим Европейский центральный банк будет проявлять особую настороженность, тогда как рынки ожидают более раннего повышения процентных ставок", — добавляет она. Фондовые рынки в Европе находятся под давлением.

"ЕС частично сократил импорт из РФ, это касается поставок нефти. В связи с этим все внимание, возможно, сосредоточится на импорте газа и вероятности того, что запрет на ввоз этого энергоносителя будет иметь более долгосрочный характер. Однако подобная политика может быть сопряжена с более заметными рисками, учитывая все еще сильную зависимость Германии от поставок из России", — отмечает Сюзанна Стритер, старший инвестиционный и рыночный аналитик Hargreaves Lansdown.

Между тем в среду инвесторы также будут ждать итогов заседания ФРС США. В целом рынки ожидают повышения процентных ставок на 50 базисных пунктов, это самое крупное повышение более чем за 20 лет. Инвесторы надеются, что действия ФРС не спровоцируют рецессию, которая может вылиться в сокращение спроса на нефть.

Новые случаи заражения коронавирусом и локдауны в Китае также вызывают опасения у инвесторов, учитывая лидирующее положение страны среди импортеров энергоносителей.

ДАННЫЕ ПО ЗАПАСАМ

Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США в среду неожиданно сообщило об увеличении коммерческих запасов нефти в стране на неделе 23-29 апреля на 1,3 млн баррелей. Между тем запасы бензина и дистиллятов резко сократились.

"Неожиданное снижение загруженности НПЗ и значительное увеличение импорта привели к росту запасов нефти на отчетной неделе. Усилия администрации Джо Байдена по продаже нефти на мировом рынке, похоже, работают: сокращение стратегических нефтяных резервов сопровождается высокими объемами экспорта", — отметил Мэтт Смит, главный аналитик по рынку нефти в Kpler.

По данным EIA, запасы дистиллятов на отчетной неделе упали на 2,3 млн баррелей, и теперь их объем на 22% ниже среднего 5-летнего значения. Запасы бензина снизились на 2,2 млн баррелей. Предполагаемый спрос на бензин и дистилляты сокращается, говорит Смит: средние 4-недельные показатели отстают от значений годичной давности. По его словам, это признак разрушения спроса на фоне высоких цен.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем предполагали, что запасы нефти на отчетной неделе упали на 2,3 млн баррелей, запасы бензина выросли на 200 000 баррелей, а резервы дистиллятов – снизились на 1,2 млн баррелей.

Американский институт нефти (API) во вторник сообщил о сокращении запасов нефти в США на 3,48 млн баррелей, согласно источнику. По данным API, запасы дистиллятов и бензина упали на 4,46 млн баррелей и 4,5 млн баррелей соответственно.

— Авторы William Watts и Barbara Kollmeyer; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 37 00, dowjonesteam@1prime.biz

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