МОСКВА, 6 мая — Dow Jones/ПРАЙМ. Фьючерсы на нефть в четверг немного выросли в цене. Евросоюз приближается к введению запрета на импорт российской нефти. Болгария попросить Еврокомиссию отсрочить эмбарго на российскую нефть

Цены на природный газ подскочили до самого высокого уровня закрытия более чем за 13 лет.

ЦЕНОВАЯ ДИНАМИКА

Июньские фьючерсы на нефть WTI выросли в цене на 45 центов, или 0,4%, до 108,26 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на нефть Brent подорожали на 76 центов, или 0,7%, до 110,90 доллара за баррель.

Июньские фьючерсы на природный газ выросли на 4,4% до 8,783 доллара за млн БТЕ, самого высокого уровня закрытия с 1 августа 2008 года.

Июньские фьючерсы на бензин выросли в цене на 0,2% до 3,6587 доллара за галлон, а июньские фьючерсы на печное топливо упали в цене на 3,7% до 4,041 доллара за галлон.

РЫНОЧНЫЕ ДРАЙВЕРЫ

Цены на нефть продолжили расти после того, как в среду ЕС представил план по постепенному отказу от импорта российской нефти в течение шести месяцев.

План ЕС предполагает постепенное изменение торговых потоков, однако существуют некоторые риски, отметил Уоррен Паттерсон из ING.

"Существует вероятность того, что Россия прекратит экспорт нефти в ЕС раньше, чем истечет период, данный странам блока на постепенный отказ от российского импорта. В таком случае Европе придется в срочном порядке искать других поставщиков, — отмечает он. – Кроме того, есть риск вторичных санкций США в отношении российской нефти, которые усложнят любой стране мира покупку этого энергоносителя у Москвы".

Нехватка предложения предполагает, что рынок не сможет справиться с почти полной утратой поставок нефти из России. "Если это случится (прекращение экспорта нефти из РФ), цены заметно возрастут", — предупреждает Паттерсон. "В ближайшее время введение вторичных санкций маловероятно. Такие страны, как Индия и Китай, смогут увеличить закупку российской нефти, позволяя ЕС обращаться к другим источникам энергоносителей", — добавляет он.

В четверг Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и коалиция союзных ей стран во главе с Россией согласовали наращивание добычи на 432 000 баррелей в день в июне. Это решение было вполне ожидаемым. Постепенное наращивание добычи соответствует общему плану ОПЕК+ по восстановлению добычи к допандемийным уровням.

Цены на природный газ первоначально упали после того, как Министерство энергетики сообщило, что запасы газа выросли на 77 млрд кубических футов. Экономисты, опрошенные Wall Street Journal, ожидали, что рост составит 65 млрд кубических футов. Тем не менее, рынок быстро восстановил повышательный импульс.

— Автор William Watts, перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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