МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. В ближайшие месяцы цена на нефть марки Brent может достигнуть $150-200 за баррель, заявили "Известиям" эксперты и представители индустрии. Нефть дорожает на 2% в пятницу вечером

Отмечается, что такой сценарий возможен в том случае, если Запад введет санкции не только на поставки нефти в Евросоюз, но также и на ее перевозку, страхование и различные посреднические услуги при торговле сырьем.

По прогнозу ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности, эксперта Финансового университета Игоря Юшкова, в этом случае на рынке возникнет дефицит, и нефть в результате может подорожать до $150-200 за баррель.