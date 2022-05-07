МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Добыча нефти в России может упасть во втором квартале на 10% из-за санкционных ограничений — до 9,9 миллиона баррелей в сутки — после чего зафиксируется и к концу года, вероятно, вновь перейдет к росту, прогнозирует эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк.

"Мы ожидаем падение нефтедобычи в России во втором квартале 2022 года на 10% квартал к кварталу, до 9,9 миллиона баррелей в сутки (с 11 миллионов баррелей сутки в марте). Такой же уровень мы закладываем и на третий квартал 2022 года, затем для четвертого квартала 2022 года наша оценка повышается на 5%. Есть риск, что данный прогноз излишне оптимистичен", — сказал Миронюк РИА Новости.

Эксперт подчеркнул, что точный прогноз дать невозможно ввиду крайней неопределенности геополитической ситуации и санкционных ограничений, в том числе вероятности вторичных санкций к покупателям российской нефти.

Еврокомиссия в рамках шестого пакета санкций против РФ предложит поэтапно запретить весь импорт российской нефти в ЕС до конца 2022 года. Против полного эмбарго выступили Чехия, Венгрия и Словакия, эти страны хотят для себя исключений по срокам и маршрутам поставок. Решение о запрете официально пока не принято. Вместе с этим, по данным СМИ, в шестом пакете могут установить верхний предел цен для покупки российской нефти, чтобы ограничить доходы России.

"Реалистичность меры по введению "потолка" цен при поставках европейским потребителям можно оценивать только с учетом готовности применять вторичные санкции к Китаю и Индии. Именно эти страны потенциально могут стать основными покупателями российской нефти в случае радикального отказа от покупки российской нефти в Европе. Однако маловероятно, что практическая реализация масштабных вторичных санкций возможна", — считает собеседник агентства.

Что касается рисков для российских поставок при эмбарго, то нахождение новых рынков сбыта для России — вопрос времени, хотя это и может занять многие месяцы, считают в БКС. В это время дисконты на российскую нефть Urals по отношению к Brent могут достигать рекордов.

Однако мировые цены на нефть неизбежно вырастут в случае жестких ограничений, считает аналитик. Тогда российский бюджет получит высокий доход, несмотря на дисконты, поскольку на 2022 год он сверстан исходя из цены Urals в 44,2 доллара за баррель, а она, по данным Минфина, с начала года торгуется в среднем на уровне от 70 до 90 долларов.

Российские нефть и газ Евросоюз вряд ли сможет полностью заменить в ближайшие 5-10 лет, на этом мнении сходятся ключевые игроки отрасли, указывал ранее вице-премьер РФ Александр Новак. Он отмечал, что даже просто обсуждение отказа Европы от российской нефти негативно для рынка, он сразу на это реагирует. По словам вице-премьера, без российских нефти и газа в мире случится коллапс, а цены будут непредсказуемы.

Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, отмечал и директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он, подчеркнув, что на деле еще меньше. Эксперты уверены, что вызванный санкциями против РФ рост цен на энергоресурсы в марте до рекордов не является пределом, заявлял Новак.