МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Саудовская Аравия мешает западным странам "задушить" Россию с помощью энергетического эмбарго, — такое мнение высказал обозреватель британской The Telegraph Джереми Уорнер. Об этом сообщает Lenta.ru. "Газпром" объяснил клиентам в ЕС, как платить за газ, не нарушая санкции

Уорнер отмечает, что энергетическое эмбарго — экономически болезненный и дипломатически трудный шаг даже для Великобритании, которая в гораздо меньшей степени зависит от российского энергетического импорта, чем европейские государства, и небольшая помощь со стороны ОПЕК, по его мнению, не была бы лишней.

"Саудовская Аравия, которая, по сути, обладает решающим голосом в этом устаревшем картеле экспортеров нефти, должна быть союзником Великобритании", — утверждает обозреватель.

Он посоветовал Эр-Рияду нарастить добычу энергоресурсов, чтобы смягчить энергокризис, вызвавший рост стоимости жизни в США и государствах Евросоюза, подчеркнув, что на сегодняшний день Саудовская Аравия больше похожа на союзницу Российской Федерации, чем на партнера Запада.

Уорнер призвал Эр-Рияд не посылать "неудачные геополитические сигналы" и нарастить темпы добычи сырья, чтобы весь мир не сорвался в рецессию.