МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) не планирует наращивать добычу нефти для помощи странам Запада смягчить последствия от роста цен на энергоносители, вызванного западными санкциями против РФ, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники. Добыча нефти в России может упасть во II квартале на 10%

Издание пишет, что ОПЕК в целом и Саудовская Аравия в частности не заинтересованы в увеличении нефтедобычи, так как цены на нефть в результате этого упадут. С другой стороны, если стоимость нефти будет оставаться такой же высокой продолжительное время, это может спровоцирует рецессию мировой экономики, которая приведет к падению спроса на энергоносители, а, соответственно, страны-производители станут беднее, отмечает Telegraph.

К причинам нежелания стран-участниц принимать решения по увеличению нефтедобычи издание относит членство России в ОПЕК+, в которой она "имеет своего рода голос", и ухудшение отношений между Вашингтоном и Эр-Риядом в период президентского срока действующего лидера США Джо Байдена.

Telegraph отмечает, что Байден считает наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана "отверженным" после убийства журналиста Джамаля Хашукджи, а Эр-Рияд, в свою очередь, осуждает стремление американского лидера восстановить ядерную сделку с Ираном — их "религиозным и региональным врагом".

Ранее источники в ОПЕК+ сообщили РИА Новости, что альянс не стал менять планов и заявил об увеличении совокупной добычи нефти альянсом в июне на анонсированные ранее 432 тысячи баррелей в сутки. Согласно данным пятничных торгов, мировые цены на нефть растут, инвесторы оценивают возможность возникновения ее дефицита в свете решения ОПЕК+ и заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о поэтапном запрете на импорт российской нефти.

Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, отмечал и директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он, подчеркнув, что на деле еще меньше. Эксперты уверены, что вызванный санкциями против РФ рост цен на энергоресурсы в марте до рекордов не является пределом, заявляли в РФ.