МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Россия может получить выгоду от нефтяного эмбарго, пока страны Евросоюз пытаются разорить ее с помощью санкций, заявил порталу 20 Minuten экономист швейцарского банка Julius Bär Норберт Рюккер. Об этом пишут "Известия".
Рюккер отметил, что нефтяное эмбарго — не лучший вариант для ослабления России и напомнил о другом способе.
"На самом деле, у ЕС были бы лучшие альтернативы для ослабления России, например, штрафные пошлины. Теперь большой вопрос, будет ли Запад оказывать давление на Китай и Индию, тогда эмбарго будет иметь гораздо больший эффект. Россия тогда вряд ли нашла бы покупателей. Однако в этом случае стоит опасаться также более крупного дефолта и дальнейшего роста цен на нефть", — заявил Рюккер.
В то же время он отметил, что от эмбарго, из-за которого цены на нефть поднимутся еще выше, выиграет Россия, где себестоимость добычи барреля, по данным МВФ, составляет $10-15.
https://1prime.ru/oil/20220508/836848456.html
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