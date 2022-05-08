МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Россия может получить выгоду от нефтяного эмбарго, пока страны Евросоюз пытаются разорить ее с помощью санкций, заявил порталу 20 Minuten экономист швейцарского банка Julius Bär Норберт Рюккер. Об этом пишут "Известия". МИД Венгрии высказал мнение об эмбарго на российскую нефть

Рюккер отметил, что нефтяное эмбарго — не лучший вариант для ослабления России и напомнил о другом способе.

"На самом деле, у ЕС были бы лучшие альтернативы для ослабления России, например, штрафные пошлины. Теперь большой вопрос, будет ли Запад оказывать давление на Китай и Индию, тогда эмбарго будет иметь гораздо больший эффект. Россия тогда вряд ли нашла бы покупателей. Однако в этом случае стоит опасаться также более крупного дефолта и дальнейшего роста цен на нефть", — заявил Рюккер.

В то же время он отметил, что от эмбарго, из-за которого цены на нефть поднимутся еще выше, выиграет Россия, где себестоимость добычи барреля, по данным МВФ, составляет $10-15.