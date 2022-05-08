ДОХА, 8 мая — ПРАЙМ. Саудовская государственная нефтегазовая компания Saudi Aramco снизила на 50% и более цены на сырую нефть для Азии и стран Евросоюза на июнь по сравнению с месяцем маем, оставив их на уровне майских для США, сообщило арабское издание по вопросам энергетики "Ат-Така" со ссылкой на отчет Aramco. В Германии предупреждают об угрозе сильнейшего со Второй мировой голода

"Saudi Aramco снизила более чем на 50% официальную цену продажи арабской легкой нефти Arab Light на июнь для северо-западной Европы до порядка 2,10 доллара за баррель премия к сорту Brent на сети бирж Intercontinental exchange по сравнению с 4,6 доллара за баррель в мае. В то же время Saudi Aramco оставила отпускную цену на поставки нефти в США в июне на уровне майских, премия к сортам нефти в базе международного ценового агентства Argus составит 5,56 доллара за баррель", — отмечается в сообщении.

Кроме того, как следует из отчета, Saudi Aramco снизила почти на 50% официальную цену продажи сырой нефти, которая будут поставляться в Азию, в том числе "отпускная стоимость марки Arab Light для потребителей в Азии снизится на порядка 4,4 доллара за баррель по сравнению с превышающей корзину сортов Oman/Dubai ценой в 9,35 доллара за баррель в мае".

Компания связывает снижение цен на нефть для Азии с сокращением спроса на углеводороды в этом регионе на фоне новой вспышки коронавируса в Китае и закрытия городов по этой причине.

В мае саудовская компания повысила отпускные цены на нефть для клиентов из ЕС, США и Азии.