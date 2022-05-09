МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. США объявили о рекордном высвобождении запасов нефти в марте без обсуждения с партнерами в Международном энергетическом агентстве (МЭА), пишет агентство Reuters со ссылкой на источники. Это заставило других игроков изо всех сил пытаться соответствовать ситуации и провести собственные высвобождения запасов сырья в рамках организации. Крах либеральной идеи: газовый вентиль начала крутить Европа

"Односторонние действия Вашингтона по решению глобальных проблем с поставками или ценами рискуют подорвать отношения США с МЭА, мировым органом по надзору за энергетикой, который обычно наблюдает за международными выбросами из чрезвычайных запасов, и могут вызвать вопросы о сохраняющейся значимости организации", — пишет агентство.

МЭА было создано в 1973 году после скачка цен на нефть для обеспечения бесперебойного снабжения своих членов энергией в случае эмбарго, вооруженных конфликтов или разрушительного шторма. В объединяющее вошли 31 страны.

По данным источников, члены МЭА обеспокоены тем, что президент США Джо Байден использует стратегический нефтяной резерв (SPR) для сдерживания безудержной внутренней инфляции по политическим причинам. По их мнению, вместо этого американский лидер должен защищать страны-потребители от глобальных перебоев с поставками сырья.

"МЭА было смущено релизом, который вначале был сделан США в основном в одностороннем порядке", — рассказал собеседник агентства.

"Это общее понимание членов МЭА, что мы должны сотрудничать как единое целое", — отметил другой источник из страны-члена агентства. Он отметил, что заявление США стало неожиданностью.

Министерство энергетики США в свою очередь заявило, что Соединенные Штаты находились в "частых контактах" с МЭА и его государствами-членами по вопросам энергетической безопасности до объявления, но подтвердило, что их решение о выпуске нефти было "независимым". Однако в ведомстве не прокомментировали, поделились ли Штаты заранее сроками и объемом его выпуска.

"Соединенные Штаты и другие страны-члены МЭА могут и самостоятельно выпускали нефть из своих стратегических запасов отдельно от каких-либо коллективных действий МЭА", — говорится в заявлении ведомства для Reuters. Названа точка отсчета для снятия санкций с России

Напомним, что США 31 марта заявили о решении высвободить 180 миллионов баррелей из SPR со скоростью 1 миллион баррелей в день. Это было сделано, чтобы снизить стремительно растущие мировые цены на энергоносители и решить проблему сокращения поставок российской нефти.

Источники сообщили агентству, что Вашингтон не проинформировал МЭА или его членов о предстоящем объявлении — разрыве с прошлым прецедентом — и что рекордный объем, более чем в три раза превышающий любой предыдущий выпуск SPR, стал неожиданностью.

Объявление США было сделано за день до того, как члены МЭА должны были встретиться, чтобы обсудить скоординированный выпуск. После встречи под председательством министра энергетики США Дженнифер Гранхольм МЭА объявило о согласовании скоординированного выпуска, но не сообщило подробностей об объемах. Определены решающие факторы для изменения курса рубля

По словам двух источников, в этот момент руководство МЭА начало двусторонние встречи с другими членами, чтобы собрать воедино вклады. После недели дипломатии он заручился обязательствами своих неамериканских членов высвободить в совокупности еще 60 миллионов баррелей, но эта цифра была относительно небольшой. По правилам МЭА, вклад страны-члена в скоординированный аварийный выпуск должен примерно соответствовать доле ее потребления нефти в группе. Так как на США приходится около половины потребления среди членов, вклад МЭА должен был примерно соответствовать притоку США.

Но высвободить такой объем было невозможно, рассказал источник из дипломатических кругов, "потому что таких запасов ни у кого не было".

"Оптика релиза на 75% в США и на 25% в остальном мире просто странная", — добавил источник.

Оппоненты Байдена из числа республиканцев раскритиковали решение высвободить 180 миллионов баррелей из запасов. Они утверждают, что это решение было политическим и что вместо этого ему следует поощрять добычу нефти внутри страны.

Рекордно высокие цены на бензин в Соединенных Штатах рассматриваются как главная уязвимость для Демократической партии Байдена, ведущей промежуточные выборы в ноябре, отмечает Reuters.