МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть падают почти на 3% в понедельник днем, в то время как инвесторы ожидают ясности в ситуации с шестым пакетом антироссийских санкций Евросоюза, которые предполагают введение ограничений на российскую нефть, свидетельствуют данные торгов. Фьючерсы на фондовые индексы США вновь сдают позиции

По состоянию на 14.44 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 2,7% — до 109,38 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 2,91%, до 106,56 доллара.

Инвесторы продолжают оценивать перспективы введения Евросоюзом эмбарго на импорт российской нефти в рамках шестого пакета антироссийских санкций.

По данным агентства Блумберг, постпреды ЕС в воскресенье не достигли соглашения по санкциям против России, в частности, из-за Венгрии, которая продолжает блокировать предложение Евросоюза, направленное на запрет импорта российской нефти. В понедельник агентство со ссылкой на источники сообщило, что ЕС может ослабить свой пакет санкций в отношении российской нефти.

Дополнительное давление на нефтяные котировки оказывает общерыночный отказ от рисковых активов в пользу надежных. Европейские биржи падают почти на 2%, фьючерсы Уолл-стрит — также примерно на 2%.

Тем временем, саудовская государственная нефтегазовая компания Saudi Aramco снизила на 50% цены на сырую нефть для Азии и стран Евросоюза на июнь. Цены для США были оставлены без изменений. Компания связывает снижение цен на нефть для Азии с сокращением спроса из-за вспышки коронавируса в Китае и введенных ограничительных мер.