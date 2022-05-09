МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Евросоюз намерен ослабить пакет санкций в отношении российской нефти после сильных споров по этому вопросу на встрече в выходные. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники и документы, которые оказались в доступе редакции. СМИ: крупнейший банк Британии попал под перекрестный огонь США и Китая

При этом отмечается, что в планах Брюсселя остается пункт о судоходстве, который мог бы помешать Москве экспортировать свою нефть по всему миру.

Согласно документам, ЕС отменит предлагаемый запрет на транспортировку российской нефти судами европейских стран в третьи государства. При этом будет сохранен запрет страхования таких поставок.

Отмечается, что одним из крупнейших судовладельцев в мире является Греция, эта страна была в числе государств-членов ЕС, настаивающих на исключении этого положения из шестого пакета санкций ЕС.

Страны все еще обсуждают блок санкций против России, дипломаты в том числе пытаются преодолеть возражения Венгрии против предлагаемого запрета на российскую нефть. Первоначально предлагалось запретить транспортировку, в том числе путем передачи с судна на судно, в третьи страны сырой нефти и нефтепродуктов, которые происходят из России или были экспортированы из России.

Исполнительный орган ЕС также предлагает запретить европейским компаниям предоставлять услуги, включая страхование, необходимые для транспортировки российской нефти в третьи страны. Ожидается, что это положение останется в силе, несмотря на нежелание некоторых государств, сообщили источники. Reuters: решения Байдена ссорят США с ключевыми партнерами в энергетике

Обсуждения между государствами-членами продолжаются, и меры могут изменяться до тех пор, пока они не будут одобрены всеми 27 странами.

Согласно текущим предложениям, запрет, который освобождает товары, произведенные не в России, даже если они проходят транзитом через страну, вступит в силу через три месяца после его официального утверждения.

На практике это, скорее всего, ограничит продажи российской нефти, и крупные игроки отрасли, скорее всего, останутся в стороне. Вместо этого торговля может переместиться в более подпольное русло, когда в нее вступят более мелкие грузоотправители, отмечает Bloomberg.