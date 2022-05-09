МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Падение мировых цен на нефть ускорилось в понедельник вечером, котировки падают более чем на 5%, свидетельствуют данные торгов. Новак рассказал о новых покупателях российской нефти

По состоянию на 18.32 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 5,29% — до 106,45 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 5,56%, до 103,6 доллара.

Инвесторы оценивают перспективы введения Евросоюзом эмбарго на импорт российской нефти в рамках шестого пакета антироссийских санкций.

Ранее агентство Блумберг сообщило, что ЕС может ослабить свой пакет санкций в отношении российской нефти из-за несогласия некоторых стран. По данным агентства, постпреды ЕС в воскресенье не достигли соглашения по санкциям против России, в частности, из-за Венгрии, которая продолжает блокировать предложение Евросоюза, направленное на запрет импорта российской нефти.